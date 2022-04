Draconische lockdown in Shanghai zorgt voor ongeziene taferelen: “De wereld moet dit weten”

Al 119 bevestigde salmonella­be­smet­tin­gen gelinkt aan Ferrero-fa­briek Aarlen

In de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn tot en met 8 april al 119 salmonellabesmettingen gelinkt aan de uitbraak bij de Ferrero-fabriek in Aarlen. Dat melden de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) dinsdag. Vorige week was nog sprake van 105 bevestigde salmonellabesmettingen.

16:35