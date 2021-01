Dr. Fauci: “Ingaan tegen Trump bleef niet zonder gevolgen”

Topimmunoloog van het Witte Huis Anthony Fauci wil samen met president Biden ervoor zorgen dat er in de eerste honderd dagen van Bidens presidentschap 100 miljoen dosissen van de coronavaccins worden toegediend. Ambitieus maar haalbaar zegt Fauci, die het plan uit de doeken deed op een persbriefing in het Witte Huis. Dr. Fauci beantwoordde er ook enkele vragen van de aanwezige journalisten. Hij blikte terug op zijn werk onder de voorgaande president, Donald Trump. “Ik wil niet terugkijken naar het verleden maar het is erg duidelijk dat er dingen gezegd zijn, zoals het gebruik van hydroxychloroquine, die erg oncomfortabel waren omdat ze niet op wetenschap gestoeld waren.”

Volgens Fauci was het niet altijd even makkelijk samenwerken met president Trump. “Ik had er hoegenaamd geen plezier in om de president tegen te spreken. Het voelde aan alsof je hem niet zomaar kon tegenspreken zonder dat er gevolgen waren.” Werken onder president Joe Biden is dan weer het omgekeerde volgens de immunoloog. “Het feit dat je hier nu kan staan, vertellen wat je weet en wat de wetenschap zegt, is bevrijdend. Een van de nieuwe dingen in deze administratie is dat als je het antwoord niet weet, je niet moet raden. Je kan gewoon zeggen dat je het antwoord niet weet.”