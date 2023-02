DPG Media, VRT en Play Media roepen op tot steun voor slachtoffers in Syrië en Turkije met spot voor Consortium 12-12

Vanaf nu kan iedereen financieel steunen via Consortium 12-12. “Er is dringend hulp nodig, op zowel korte als lange termijn. Daarom roepen we iedereen op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp”, zegt 12-12 Coördinator Gilles Van Moortel. De 7 hulporganisaties die verenigd zijn in het consortium (Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Het Belgische Rode Kruis, Plan International België en UNICEF België) zetten de middelen in waar ze het hardst nodig zijn. Steunen kan via BE19 0000 0000 1212 of online via 1212.be.