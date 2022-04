Dorp in Colombia geterroriseerd door giftig schuim

In Mosquera in Colombia speelt zich een eigenaardig tafereel af. Het dorp is bedolven onder schuim. Dat schuim komt van een vervuilde rivier. Het hele jaar is dat een probleem, maar het wordt verergerd door de vele regen. Het vliegende schuim stinkt enorm, beschadigt eigendommen en is de reden van de vele ademhalingsziekten in het dorp.