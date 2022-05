Doorbraak: pro-Ierse Sinn Féin grootste partij in Noord-Ierland

Sinn Féin met zijn katholieke achterban kreeg in elk geval 27 van de negentig zetels in het parlement. De rivaliserende Democratic Unionist Party (DUP) van pro-Britse protestanten leverde in en staat op 24 afgevaardigden in het parlement. De vorige keer was het verschil tussen beide partijen één zetel, in het voordeel van DUP (27 om 28). De centrum-liberale Alliance won flink en ging van acht naar ten minste zeventien zetels. Twee moeten er nog worden toegewezen.