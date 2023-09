Doorbraak in zoektocht naar Émile? Speurders slopen enorme betonnen plaat: “Afwijking vastgesteld met sonar”

ANALYSE. Waarom Elon Musk de Jevgeni Prigozjin van de Verenigde Staten aan het worden is

Of er geen onderzoek moet komen tegen Elon Musk vanwege landverraad, zo klinkt het op diens eigen medium X — het vroegere Twitter. Hij saboteerde Oekraïense aanvallen, had daar contact over hoog in het Kremlin en lekte ook vertrouwelijke informatie. Musk lijkt eigenlijk meer en meer op Jevgeni Prigozjin toen die nog de adder aan de borst van Poetin was. We leggen uit waarom we dat beweren, wat Musk zou moeten onthouden van Prigozjins lot en wie dan wel die hooggeplaatste Rus is met wie hij soms praat.