Doorbraak in Nederlandse cold case: na 20 jaar verdachte aangehouden in zaak gedode vrouw

Vrouw die video verspreid­de die toont hoe Nahel (17) werd doodgescho­ten door agent: “Ik deed mijn plicht”

De video waarop te zien is hoe een politieagent de 17-jarige Nahel van dichtbij neerschiet in zijn knalgele auto in Nanterre, ging de wereld rond. Nu heeft de vrouw die de beelden verspreidde, van zich laten horen. De 27-jarige Olivia* (niet haar echte naam, ze wil anoniem blijven) zegt in een gesprek met ‘BFMTV’ dat ze “haar plicht deed” door de video rond de dood van Nahel te delen op sociale media. Ze zegt die dag niet snel te zullen vergeten. “Het was zo schokkend.”