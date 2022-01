Doorbraak in een van Europa’s meest mysterieuze moordzaken? Verdachte viervoudige Alpenmoord blijft aangehouden

FrankrijkDe politie van Chambéry heeft woensdag iemand opgepakt en vastgezet in het kader van het onderzoek naar de zogenaamde Alpenmoord van bijna tien jaar geleden. Het gaat om een viervoudige moord uit 2012, die nog steeds niet is opgelost. In de nacht van woensdag op donderdag maakte de procureur van Annecy bekend dat de “garde à vue” van de man is verlengd.

De “garde à vue” van de man ging woensdag om 08.05 uur in. De onderzoeksrechter heeft beslist die te verlengen, aldus de magistrate. Zij liet woensdag weten dat de man van zijn vrijheid was beroofd voor “verificaties van de tijdsbesteding” terwijl er ook huiszoekingen waren.

Volgens zijn advocaat Jean-Christophe Basson-Larbi gaat het om een getuige die in 2015 buiten verdenking is gesteld. Zijn “garde à vue” is “onterecht”, want hij “had altijd op het hart de waarheid aan het licht te laten komen.”

Het is niet de eerste keer dat een verdachte wordt opgepakt voor de Alpenmoord. De procureur zei de identiteit of de woonplaats van de opgepakte persoon niet te willen onthullen. “Wij hebben reeds een zelfmoord gehad na afloop van een ‘garde à vue’. We moeten voorzichtig blijven.”

Volledig scherm Luchtbeelden van de plaats delict en de wagen van het gezin in Chevaline. © The Mirror

Op 5 september 2012 werden de vijftigjarige Brit van Iraakse afkomst Saad al-Hilli, zijn vrouw (47) en zijn schoonmoeder (74) dood aangetroffen met meerdere schotwonden in het hoofd, in hun wagen op de parking van een bosweg nabij Chevaline, niet ver van het meer van Annecy. Een dochter van het stel raakte zwaargewond, haar zusje bleef ongedeerd. Het gezin was op vakantie in Frankrijk.

Daarbovenop vond een 45-jarige lokale fietser, Sylvain Mollier, de dood, wellicht als collaterale schade.

Tot op de dag van vandaag is het drama niet uitgeklaard, hoewel er meerdere pistes, waaronder huurmoord, zijn onderzocht.

In september was de politie naar de plaats van delict teruggekeerd voor onderzoek en een reconstructie.

