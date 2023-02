Doorbraak in Britse verdwijningszaak? Duikers vinden lichaam in buurt van plek waar Nicola (45) voor het laatst gezien werd

Na ruim drie weken is er een mogelijke doorbraak in de verdwijningszaak van Nicola Bulley. Duikers vonden een lichaam in de Wyre-rivier, op anderhalve kilometer van de plek waar de 45-jarige vrouw voor het laatst gezien werd. Een autopsie moet de identiteit van het slachtoffer nu bevestigen. De mysterieuze vermissing palmde al die tijd de Britse voorpagina’s in en leidde tot heel wat speculatie.

Bulley werd voor het laatst gezien op 27 januari in St Michael’s on Wyre, een dorpje in het noordwesten van Engeland. Ze had net haar twee dochters afgezet aan de schoolpoort en ging dan een eindje wandelen met haar hond Willow langs de Wyre-rivier. Daar werd ze omstreeks 8.45 uur voor het laatst gezien door een andere wandelaar met wie ze een praatje maakte.

Om 9.10 uur nam Bulley deel aan een conference call voor het werk vanaf een bankje aan de rivier. Haar camera en microfoon liet ze uit. Net voordien stuurde ze nog een sms’je naar een vriendin met de vraag om ergens in de loop van de volgende dagen af te spreken met de kinderen.

Maar toen haar hond Willow zo’n 25 minuten later door de andere wandelaar alleen langs het wandelpad werd aangetroffen, werd alarm geslagen. Willow gedroeg zich zenuwachtig, sleepte haar harnas achter zich aan en was droog, een teken dat de hond zelf niet in het water was geweest. Bulley’s telefoon lag op een bankje met uitzicht op de rivier, nog steeds ingelogd in de conference call.

Alcoholproblemen

Intensieve zoekacties leverden geen resultaat op. De politie ging ervan uit dat Bulley in het water gevallen was, maar haar familie én verschillende experts geloofden niet in die hypothese. “Het is aan de oever zo ondiep dat ze gewoon weer recht had kunnen staan”, stelde de ervaren speurder Peter Faulding.

Op een persconferentie maakte de politie deze week bekend dat Bulley kampte met alcoholproblemen. Bovendien zou ze bruusk gestopt zijn met haar hormoonvervangende therapie (om overgangssymptomen tegen te gaan; nvdr). Het grote publiek reageerde geschokt omdat zulke privézaken zomaar in de openbaarheid gegooid werden. Dat op die manier de schijn van zelfmoord gewekt werd, viel ook in slechte aarde.

Deze ochtend zagen wandelaars een lichaam in de rivier dobberen. De familie van Bulley werd op de hoogte gesteld van het potentieel slechte nieuws dat hen te wachten staat.

