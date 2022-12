Door windstoot weggeslingerd: Nederlander (33) overleeft kitesurfongeluk in Zuid-Afrika niet

Nieuwpoort/Oostduinkerke/Koksijde Kitesurfer (34) moet door NH 90-helikopter gered worden: “Het was zó koud, het mocht echt niet langer duren”

Een kitesurfer kwam woensdagmorgen voor de kust van Oostduinkerke in de problemen. Hij moest na meer dan een uur in het koude water - amper 14,8 graden - door de NH 90-helikopter gered worden. “Zelfs in de helikopter bleef ik ongecontroleerd bibberen. Het mocht niet veel langer geduurd hebben”, zegt hij.

