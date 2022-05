Door Trump gesteunde kandidaat wint Republikeinse voorverkiezing in Ohio

"Drugsko­ning van Antwerpse haven" krijgt voor het eerst gezicht en prijs op zijn hoofd: 75.000 euro voor gouden tip die leidt naar gevreesde ‘Bolle Jos’

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de voortvluchtige drugshandelaar Jos Leijdekkers (30), ook bekend als ‘Bolle Jos’ en ‘El Presidente’, op de Nationale Opsporingslijst gezet. Voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding is nu 75.000 euro uitgeloofd. Leijdekkers wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de grootschalige handel, import en export van cocaïne, zowel in Nederland als in België.

3 mei