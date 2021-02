Door schaatsongevallen twee keer zo druk op Nederlandse spoeddiensten

Denemarken neemt 13 terreurver­dach­ten in voorhechte­nis, wapens en ingrediën­ten voor bommen gevonden

12 februari De Deense autoriteiten hebben vrijdag gemeld dat dertien mensen in voorlopige hechtenis zijn genomen op verdenking van het plannen van één of meerdere terreuraanslagen in Denemarken of Duitsland.