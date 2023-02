Door Russen gevangengenomen Brit getuigt over folteringen en elektrocuties: “Het voelt alsof je spieren uit je lijf knallen”

Patriot­tisch concert van Poetin leek indrukwek­kend op staatstele­vi­sie: dit is hoe het er écht aan toeging

Het zag er geweldig uit op de Russische televisie: president Vladimir Poetin die in een bomvol stadion in Moskou eer betuigde aan de Russische soldaten die strijden in Oekraïne. Hij zweepte het publiek op en liet de met vlaggen zwaaiende toeschouwers “Rus-land!” scanderen. Naast de speech van het staatshoofd waren er ook optredens en gratis eten en drinken. Het échte verhaal achter het groots patriottisch concert lijkt echter enigszins anders in elkaar te zitten.