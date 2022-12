Door Rusland benoemde stadsbestuurder overleeft moordaanslag in Oekraïne

In de bezette stad Melitopol, in het zuidoosten van Oekraïne, is een aanslag gepleegd op Nikolai Volyk, die door Rusland benoemd is tot hoofd van het stadsbestuur. Volyk raakte daarbij niet gewond, zo meldt het onafhankelijke nieuwskanaal ‘Baza’ en is bevestigd door Vladimir Rogov, het hoofd van de regionale autoriteit van Zaporizja.