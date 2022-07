Door pro-Russische separatisten gevangengenomen Brit Paul Urey "overleden" in detentie

Zus van ter dood veroordeel­de Marokkaan­se man in Oekraïne smeekt om hulp: “Mijn broer is verraden door zijn eigen gemeen­schap”

De zus van Brahim Saadoun, de Marokkaanse man die gevangen werd genomen door pro-Russische militanten in Oekraïne en ter dood is veroordeeld, vreest dat haar broer in de steek wordt gelaten door zijn land van herkomst. “Mijn hart breekt omdat zijn eigen gemeenschap hem niet steunt. Ze vieren dat hij zal sterven.”

21 juni