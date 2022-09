Door Moskou geïnstalleerde functionaris gedood in Cherson

Satellie­ten maken eerste beelden methaan­plui­men Nord Stream-lek­ken

Satellieten hebben de eerste beelden gemaakt van de methaanpluimen die zijn veroorzaakt door de recente explosies bij de Nord Stream-gaspijpleidingen in de Oostzee. Volgens een analyse van het International Methane Emissions Observatory van de Verenigde Naties, dat onderzoek deed met de Universitat Politècnica de València, zijn de pluimen aanzienlijk groter dan die van vorig jaar bij een gaspijpleidinglek in de Golf van Mexico. Die olie- en gasinstallatie loosde in zeventien dagen 40.000 ton methaan. Dat is het equivalent van 3 procent van de jaarlijkse olie- en gasemissies van Mexico.

