Door moeder ontvoerde Nederlandse kinderen na 7 jaar teruggevonden in Oostenrijks dorpje

updateDe sinds 2014 spoorloos verdwenen Floor en Mees Werres uit Wijnandsrade in Nederlands Limburg, die werden ontvoerd door hun moeder, zijn in Oostenrijk teruggevonden. Dat heeft hun vader laten weten aan de Nederlandse regionale zender ZO-NWS nadat hij vandaag daarover werd ingelicht door de politie.

Zeven jaar geleden verdwenen Floor (toen 11 jaar) en Mees (toen 7) van de aardbodem, samen met hun moeder Miriam A. Zij lag destijds in een vechtscheiding met de vader van de kinderen, Xander Werres. De vrouw wilde haar kinderen uit zijn handen houden én uit die van het Nederlandse Bureau Jeugdzorg, dat de voogdij over de kinderen toegewezen gekregen had. Kort nadat de kinderen in 2014 onder toezicht gesteld werden, verdwenen ze spoorloos met hun moeder.

Internationaal opsporings- en arrestatiebevel

In 2016, twee jaar na de verdwijning, vaardigde het Openbaar Ministerie in Maastricht een internationaal opsporings- en arrestatiebevel uit tegen A, die werd gezocht omdat ze haar kinderen aan het gezag van Bureau Jeugdzorg Limburg onttrok. Ook liep er al geruime tijd een Europees arrestatiebevel tegen de vrouw wegens verdenking van kinderontvoering.

Al die jaren zouden Miriam A. en haar kinderen verborgen hebben gezeten in een dorpje in het Oostenrijkse Tirol op zo'n anderhalf uur rijden van de hoofdstad Innsbruck. Dat zegt hun vader Xander Werres aan de Nederlandse regionale zender ZO-NWS. De man werd vandaag door de politie ingelicht over zijn teruggevonden kinderen. “Ik was op zolder en plotseling stonden er twee agenten aan de deur”, vertelde de verbijsterde en blije vader tegen de omroep.

Ziekenhuisopname leidde tot doorbraak

Volgens Werres zou zijn ex-vrouw in het ziekenhuis in Innsbruck zijn opgenomen, wat de zaak aan het rollen heeft gebracht omdat A. internationaal geseind stond. “Wat ik weet van de politie is dat het qua gezondheid niet goed gaat met Miriam en dat zij daarom nog altijd in het ziekenhuis van Innsbruck verblijft", zegt Werres aan ZO-NWS. “Deze week hoor ik meer over wat er nu gaat gebeuren. Ik zit natuurlijk ook met veel vragen.”

Toch overheersen vooral gevoelens van vreugde en dankbaarheid bij de vader: “Hier had ik nooit meer rekening gehouden. Mijn kinderen zijn teruggevonden, ongelofelijk!”

