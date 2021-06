Door de AstraZeneca-prik overleed hij: “Je zal maar net die ene op 100.000 zijn, zoals mijn Imko”

Het was dat de huisarts hem 6 mei persoonlijk had gebeld dat er een restje AstraZeneca-vaccin over was. Anders was Imko (63) niet komen opdagen voor de prik. Na de lange lockdownmaanden waarin de Fries nauwelijks van zijn erf was gekomen, wilde hij dolgraag gevaccineerd worden, maar eigenlijk niet met dát vaccin. Vanwege zijn chronische ziekte – de auto-immuunziekte vasculitis, waarbij de wand van bloedvaten ontstoken raakt – was hij bang dat hij meer risico zou lopen op de ernstige, maar zeer zeldzame bijwerking van het vaccin.