Doodverklaarde vrouw wordt wakker tijdens wake in Ecuador

Tragedie voor Austra­lisch bruidspaar: tien gasten sterven na feest in buscrash

Wat begon als een prachtige dag is voor een Australisch bruidspaar geëindigd in een heuse tragedie. Enkele uren nadat Madeleine Edsell en Mitchell Gaffney elkaar het ja-woord gegeven hadden, crashte de bus met hun gasten. Tien personen kwamen om, 25 anderen hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Enkele slachtoffers verloren een arm of been.