Doodstraf voor Chinese man die ex-vrouw live op sociale media in brand stak

Amuchu was erg actief op het sociale platform. Zo plaatste ze onder andere beelden van zichzelf al wandelend in de bergen, terwijl ze kookte of al zingend in traditionele Tibetaanse klederdracht. Het slachtoffer overleed twee weken na het incident in het ziekenhuis aan haar brandwonden.

“Uiterst wrede misdaad”

Het drama maakte in China heel wat emoties los en bracht een debat op gang over huiselijk geweld, vooral over het gebrek aan bestraffing van geweld in rurale gebieden of onder etnische minderheden in China. Amuchu was op het moment van de gruwelijke feiten drie maanden gescheiden van haar gewelddadige echtgenoot. Die laatste is nu door een rechtbank in Aba, in de zuidwestelijke provincie Sichuan, ter dood veroordeeld wegens moord met voorbedachten rade. Zijn misdaad “was uiterst wreed en het effect ervan op de samenleving verschrikkelijk”, aldus de rechtbank in een verklaring.