Doodgestoken agente (49) bij Parijs was getrouwd en had twee kinderen

De Franse president Emmanuel Macron heeft de nabestaanden bezocht van de 49-jarige politievrouw die gisteren werd doodgestoken nabij Parijs. Het slachtoffer was getrouwd en had twee kinderen. De dader werd meteen na de aanval doodgeschoten.

Het slachtoffer is een vrouwelijke administratieve functionaris, die al 28 jaar bij de politie van Rambouillet - op 60 kilometer buiten Parijs - werkte, vertelde een politiebron tegen RTL Info. De agente was ongewapend en werd gisteren omstreeks 14.20 uur aangevallen in de inkomhal van het commissariaat.

De dader is de 36-jarige Tunesiër Jamel Gorchene. Hij stak de vrouw twee keer met een mes in de keel. Meteen na de feiten werd hij doodgeschoten door de politie.

“Lieve vrouw”

De Franse president Emmanuel Macron bracht vandaag een bezoek aan de politiecommandant in Rambouillet “om hem en al zijn mede-politieagenten steun te betuigen”, zo klonk het in de entourage van de president. Vervolgens bezocht hij ook de echtgenoot en nabestaanden van de overleden politieambtenaar.

Het slachtoffer heette Stéphanie, zo blijkt uit een tweet die de Franse president gisteren deelde. Naast een echtgenoot had ze ook twee kinderen van 13 en 18 jaar, aldus RTL Info. “Stéphanie was een lieve vrouw. Ze was een uitstekende collega en zeer efficiënt in haar werk”, getuigde iemand van de politie aan Le Parisien.

Terreurdaad

De dader is de 36-jarige Tunesiër Jamel Gorchene. Hij woonde sinds 2009 in Frankrijk en werkte als pakketbezorger. Volgens de chef van de Franse antiterreureenheid had de dader een terroristisch motief. Getuigen verklaarden gisteren dat de man “Allah Akbar” riep op het moment van de feiten. De man was geen bekende van de politie noch van de inlichtingendiensten.

Zijn familie omschreef hem als een depressieve man, die door een psychiater in Frankrijk werd opgevolgd. “Hij was niet bijzonder religieus of vroom”, zei een neef. De moeder van de aanvaller moest in het ziekenhuis opgenomen worden nadat ze had vernomen dat haar zoon een ongewapende agente had gedood.

Drie aanhoudingen

Drie mensen, onder wie de vader van de dader, zijn vandaag aangehouden om ondervraagd te worden over de dertiger. Bij terreuronderzoeken in Frankrijk is het gebruikelijk dat personen uit de omgeving van de hoofdverdachten worden opgepakt voor verhoor. De politie doorzocht twee woningen, ook die van de hoofdverdachte uit Tunesië.

President Macron verzekerde na de dodelijke aanval op de politievrouw dat de Franse staat in de strijd tegen “islamistisch terrorisme” niet zal toegeven.

Eerdere mesaanvallen

Frankrijk is de laatste jaren regelmatig getroffen door terroristische aanslagen, vaak uitgevoerd met een mes. Zo werden op 29 oktober 2020 in een stad in de buurt van Nice drie mensen doodgestoken, een van hen werd onthoofd. De dader werd opgepakt. Dertien dagen eerder werd docent Samuel Paty onthoofd, de radicaalislamitische dader werd uiteindelijk doodgeschoten.

