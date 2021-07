Doodgeslagen Nederlander op Mallorca is 27-jarige Carlo, verdachte vrijgelaten

De Nederlander die op Mallorca is overleden nadat hij tegen zijn hoofd werd getrapt door een groep landgenoten komt uit Waddinxveen (Zuid-Holland) nabij Gouda, bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een aantal verdachten pakte na de mishandeling halsoverkop het vliegtuig terug en wordt nu gezocht. Eén verdachte die wel kon worden opgepakt, is inmiddels weer vrij.

De 27-jarige Carlo Heuvelman werd volgens de Spaanse politie woensdagnacht zonder reden tegen het hoofd getrapt door negen Nederlandse jongens. De verwondingen bleken zo heftig, dat Carlo zondag overleed. Zijn werkgever opende een condoleanceregister, waarop de steunbetuigingen binnenstroomden tot deze werd verwijderd. “Wat bezielt iemand om jou van het leven te beroven? Je had nog een heel leven voor je”, schrijft een nabestaande van Carlo. “Ik ken je als een rustige en sympathieke collega en altijd in voor een geintje. Ik zal je zo blijven herinneren.”



Bekenden en onbekenden betuigen via het condoleanceregister hun medeleven aan de familie en vrienden van Carlo, die voor een technische dienstverlener werkte. “Familie en vrienden wens ik heel veel sterkte toe. Ik begrijp helemaal niets meer van mensen”, schrijft iemand.

In Waddinxveen is de schok groot: “De bedrijfsauto van Carlo, onze bovenbuurman, staat nog voor de deur. Ik ken de buurman niet persoonlijk,” zegt zijn onderbuurman Ruud Krins. “Maar ik weet wel dat het een heel erg behulpzame jongen is. In de app van onze flat kent iedereen hem als een aardige vent die altijd klaar stond als er in de buurt iets opgeknapt of gedaan moest worden. Ongelooflijk wat Carlo op zijn vakantie is overkomen. Iedereen bij ons is er ontsteld van. Het ergste is dat je ook nog eens door Nederlandse jongens in elkaar wordt getrapt, zonder enige aanleiding, omdat ze zin hadden een beetje rotzooi te trappen. Ik vind het verschrikkelijk.”

Mishandeling

De verdachten huurden met een man of dertien een villa in de omgeving van S’Arenal, dé badplaats van Mallorca waar het Nederlandse jongerentoerisme zich elke zomer concentreert. Na de mishandeling boekten ze eerder dan gepland een terugvlucht naar Nederland. Een van de jongens van 18 jaar was iets langer gebleven om de sleutel bij de verhuurder terug te brengen. Hij is gearresteerd toen hij zijn vlucht naar Nederland wilde nemen, maar is inmiddels onder voorwaarden weer op vrije voeten.

Heibel

De groep Nederlandse jongeren, volgens de politie van Palma de Mallorca tussen de 18 en 20 jaar, had zin in heibel, zo is op te maken uit de verslagen in de lokale media van het Balearen-eiland. Vanwege hun gedrag waren ze al een café uitgezet – de discotheken mogen op het eiland nog altijd niet open –, aldus de krant en nieuwssite Última Hora, toen het even voor 02.30 uur in de nacht helemaal fout ging.

Carlo was met vier vrienden op Mallorca. Sommigen van hen kregen ook rake klappen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de familie.

De advocaat van één van de mannen die verdacht wordt van de fatale mishandeling zegt dat zijn cliënt niet op de vlucht is en mee zal werken met het onderzoek. De advocaat pleit ervoor om het onderzoek in Nederland plaats te laten vinden. “De verdachten zijn Nederlands, het slachtoffer ook. Er is geen reden om de verdachten aan Spanje over te leveren”, aldus advocaat Jaap-Willem Roozemond.

Hij wil nog geen verdere mededelingen doen over zijn cliënt, bijvoorbeeld of hij de hoofdverdachte is of zijn leeftijd. “Het gaat om een groep jonge jongens, net meerderjarigen.” Zijn cliënt wordt waarschijnlijk verdacht van doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg.

De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen negen geweldplegers met eigen camerabeelden geïdentificeerd en Nederlandse collega’s om aanhouding van de overige acht gevraagd om te worden overgeleverd. Er is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Volgens Roozemond is het - juist gezien de jonge leeftijd van de verdachten - beter om de zaak in Nederland in onderzoek te houden. “Samen met de Spaanse autoriteiten.”

De Nederlandse politie zegt het uitleveringsverzoek nog niet te hebben ontvangen. Zo lang dat niet zo is kan de politie geen actie ondernemen en ook niets over de zaak zeggen, laat een woordvoerster weten.

