Doodgeschoten vrouw in Capitool is Trump-supporter en veteraan

De vrouw die in het Capitool is doodgeschoten is een fervente aanhanger van Trump uit San Diego. Ze is een oorlogsveteraan die vier keer op missie is geweest met de Amerikaanse luchtmacht. Dat bevestigen vrienden en familieleden van Ashli Babbit aan verschillende media, waaronder Fox News. De autoriteiten hebben haar identiteit niet bevestigd.