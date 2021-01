Doodgeschoten Trump-fan (35) bestormde Capitool ‘om Gods werk te doen’: ‘Ze riep na het schot: het is goed’

De vrouw die in het Capitool werd neergeschoten tijdens de bestorming van het gebouw door Trump-aanhangers, is aan haar verwondingen overleden. Het gaat om de 35-jarige Ashli Babbitt, een Trump-fan en fervent aanhanger van complotbeweging QAnon. De vrouw was vanuit San Diego naar Washington DC afgereisd om president Donald Trump te steunen, weten diverse Amerikaanse media.

De vrouw werd neergeschoten toen ze samen met andere Trump-aanhangers het gebouw binnendrong. Op een video was te zien dat een bloedende vrouw door medisch personeel werd behandeld. Ze werd daarna met een brancard uit het gebouw gehaald.



Later in het ziekenhuis is ze aan haar verwondingen bezweken, bevestigde de politie. Details werden niet bekendgemaakt. Volgens diverse Amerikaanse media zou de vrouw in het Capitool in haar nek of borst zijn geschoten. Onduidelijk is wie haar heeft neergeschoten.

Groot fan van Trump

Intussen is duidelijk dat het gaat om de 35-jarige Ashli Babbitt. Haar man bevestigde haar identiteit. Hij was niet met haar naar Washington gekomen.

Babbitt, een uitgesproken tegenstander van het coronabeleid, zat 14 jaar bij de Amerikaanse luchtmacht en was gedurende haar loopbaan ‘een hooggeplaatste veiligheidsfunctionaris’. Babbitt was een groot fan van Trump. “Hij is een van God’s grootste strijders”, twitterde de vrouw recent nog over haar grote voorbeeld. “Trump leidt de weg voor ons patriotten om zonder angst op te staan ​​tegen alles waarmee we worden geconfronteerd.”

‘Surrealistisch’

De familie moest via de media vernemen dat Babbitt in het ziekenhuis was overleden. “Niemand uit Washington heeft mijn zoon op de hoogte gebracht. We kwamen erachter op televisie”, vertelde haar schoonmoeder emotioneel tegen The New York Post. “Ik weet echt niet waarom ze heeft besloten dit te doen. Ik ben er kapot van.”

Het overlijden van Babbitt is ‘behoorlijk surrealistisch’, voegt de oom van het slachtoffer eraan toe. “Het is moeilijk, want we zijn niet officieel op de hoogte gebracht.”

Volgens Markwayne Mullin, een Republikein uit Oklahoma, werd Babbitt in het Capitool door een agent doodgeschoten omdat ze in de buurt van een congreskamer dwars door een deur stormde. “Het leven van de agent is voor altijd veranderd. Hij leeft mee met de familie van het slachtoffer”, stelt Mullin tegen NBC News.

‘Ze luisterde niet’

Voor de camera deed een bestormer uit de staat New Jersey zijn verhaal over wat er zich precies afspeelde op het moment van het drama. Hij vertelt hoe hij samen met andere Trump-supporters het Capitool binnen was gedrongen via een deel van het gebouw dat in de stellingen staat. “We gooiden flitsgranaten en traangas en drongen zo naar binnen. We wilden duidelijk maken dat er een onderzoek moet komen (naar de uitslag van de verkiezingen van november, red.).”

“Er was een jonge vrouw die naar het raam liep en een aantal agenten en leden van de geheime dienst riepen om achteruit te gaan, neer te gaan liggen en uit de weg te gaan”, ging hij verder. “Ze luisterde niet en terwijl we mensen achteruit probeerden te trekken, schoten ze haar in de hals. Ze viel op mij neer en vertelde: het is goed zo, het is cool. Toen begon ze raar te bewegen en kwam er bloed uit haar mond en haar hals. Ik weet niet meer of ze leeft.”

Twitter

Babbitt plaatste een dag vóór de bestorming een bericht op Twitter waarin ze beloofde dat ‘niemand hen nog kan tegenhouden’. “Ze kunnen proberen en proberen en proberen, maar de storm is hier en hij daalt in minder dan 24 uur neer op DC. We gaan vanuit het donker naar het licht”, twitterde de Trump-aanhanger onder meer.

Later retweette ze een bericht waarin Trump-fans opriepen tot het aftreden van vicepresident Mike Pence. ‘Hij moet aangeklaagd worden voor hoogverraad’, valt te lezen. Ook werd opgeroepen tot de arrestatie van de inmiddels opgestapte onderminister Rod Rosenstein. Verder retweette de vrouw een opmerking van de conservatieve Melissa Tate; ‘we zijn naar Washington gekomen om Gods werk te doen en de republiek te redden’.

Volledig scherm Ashli Babbitt. © Photo News

‘Geprogrammeerde pandemie’

Uit haar Twitterpagina valt op te maken dat Babbitt de ernst van de coronapandemie flink bagatelliseert. “Als je bang bent, blijf dan thuis. Maar sommigen van ons zijn dat niet en trappen niet langer in deze geprogrammeerde plandemie”, twitterde ze afgelopen zomer nog. “Je bent voor niemand een bedreiging door simpelweg te ademen.”

De verhalen dat ziekenhuizen volstromen geloofde Babbitt evenmin. “We worden misleid. De schapen moeten wakker worden”, beet ze haar volgers toe.

Complotbeweging

Babbitt was een fervent aanhanger van QAnon: een beweging van complotdenkers die de afgelopen jaren in Amerika enorm gegroeid is. Hun theorie komt er op neer dat er in de Verenigde Staten een Deep State aan de macht is, die voornamelijk bestaat uit Democraten en die zich (onder meer) bezig houdt met satanistisch kindermisbruik.

De ex-man van Babbitt laat volgens Associated Press in een verklaring weten ‘in shock’ te zijn door het nieuws. “Ashli was een geweldige vrouw met een groot hart en een sterke geest. Ze hield van Amerika met heel haar hart en was nooit bang om haar mening te geven. Ik voel me vreselijk en misselijk.”

Volledig scherm © EPA

In totaal vier doden

Bij de bestorming van het Capitool woensdag zijn in totaal vier doden gevallen, melden Amerikaanse media op basis van de lokale politie.

De politie van Washington DC zegt dat er naast de neergeschoten vrouw in het Capitool in de buurt van het gebouw nog drie andere mensen zijn overleden. Dat gebeurde bij verschillende “medische noodgevallen”. Wat dat precies betekent, is nog onduidelijk. Meer details over de omstandigheden werden niet gegeven. Het gaat om één vrouw en twee mannen.

Veertien politieagenten zijn gewond geraakt bij het geweld, van wie er twee ernstig aan toe zijn.