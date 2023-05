Dood van zwaar mishandelde Alfie (9) schokt Verenigd Koninkrijk: “Hij heeft dingen doorstaan die geen enkel kind zou mogen meemaken”

In het Verenigd Koninkrijk zorgt de dood van een 9-jarige jongen voor grote verontwaardiging. De jongen, Alfie Steele, overleed in 2021 nadat zijn moeder en haar vriend hem maandenlang mishandelden. De rechtszaak over het gruwelijke voorval is gisteren van start gegaan. “Alfie moest dingen doorstaan die geen enkel kind zou mogen meemaken”, zei openbaar aanklager Michelle Heeley.

De feiten dateren van 2021. Op 18 februari van dat jaar werd de 9-jarige Alfie Steele dood teruggevonden in bad in een woning in het Engelse dorpje Droitwich, waar de jongen samen met zijn moeder en haar verloofde woonde. Die laatsten zouden Alfie maandenlang zwaar hebben mishandeld toen de coronalockdown van kracht was. Het lichaam van de jongen vertoonde zeker 50 verwondingen, zo stelde de politie vast.

De vader en moeder van Alfie, de 35-jarige Carla Scott, gingen in 2017 uit elkaar. Twee jaar later ontmoette de vrouw Dirk Howell (nu 41), met wie ze zes maanden later al verloofd was.

“Vol blauwe plekken”

De dag waarop Alfie stierf, verwittigde zijn moeder de hulpdiensten rond 02.00 uur ‘s nachts. Ze beweerde dat haar zoon in bad in slaap was gevallen en ze hem bewusteloos had teruggevonden. Ze voegde eraan toe dat hij eerder die dag ook zijn hoofd had gestoten.

Toen politieagenten ter plaatse kwam, troffen ze het “levenloze en ijskoude” lichaam van Alfie aan. Volgens openbaar aanklager Michelle Heeley was het al snel duidelijk dat het kind geen natuurlijke dood was gestorven. “Zijn lichaam stond vol met blauwe plekken en er waren ook aanwijzingen dat hij een lange tijd te weinig zuurstof had gehad”, aldus Heeley.

Scott gedroeg zich vreemd en kon de vragen van de agenten niet goed beantwoorden. Ze zei ook dat ze haar verloofde al twee dagen niet meer had gezien, maar Howell werd amper zes minuten na het drama gespot in de buurt van de woning. De twee werden uiteindelijk gearresteerd op verdenking van moord.

“Wreed en sinister strafregime”

In de rechtbank zei Heeley dat Alfie het slachtoffer was van een “wreed en sinister strafregime”. Zowel moeder Scott als haar verloofde vonden het “aanvaardbaar” om het kind onder meer te slaan met een broeksriem, klonk het. Het koppel zou Alfie bovendien gedwongen hebben om in het midden van de nacht buiten te gaan staan terwijl ze koud water over hem kieperden. Ze dompelden hem ook meerdere keren onder in een koud bad als “straf”.

Enkele buren zouden zich al langer zorgen hebben gemaakt over het gezin. Zo zagen sommige buurtbewoners Alfie vaak buiten staan terwijl hij smeekte om terug naar binnen te mogen. Howell zou op zulke momenten tegen de jongen schreeuwen en hem uitschelden, vertellen de getuigen.

“Alfie stierf als gevolg van de opzettelijke en onrechtmatige acties van Carla Scott en Dirk Howell en samen zijn ze schuldig aan zijn dood”, aldus Heeley. “Alfie moest dingen doorstaan die geen enkel kind zou mogen meemaken”, klonk het voorts. Zowel Scott als Howell ontkennen de feiten. De rechtszaak wordt nu voortgezet.