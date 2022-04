Dood van Jérémy (31) zet Franse politiek in rep en roer: Joodse man aangevallen door bende waarna hij gegrepen wordt door tram

Jérémy Cohen (31) stierf twee maanden geleden in wat op het eerste gezicht een tragisch verkeersongeval leek in een voorstad van Parijs. Nieuwe beelden tonen echter dat de Joodse man eerst werd aangevallen door een bende jongeren, waarna hij op de vlucht sloeg om vervolgens onder een tram te belanden. De familie van Jérémy zegt dat zijn dood het gevolg is van een antisemitische aanval. Sinds de video op sociale media circuleert, staat de Franse politiek in rep en roer en dat allemaal vlak voor de presidentsverkiezingen.

Aanvankelijk werd over zijn dood bericht als een fait divers door de weinige media die het verhaal oppikten. ‘Le Parisien’ meldde dat een “voetganger was overreden door een tram” in Bobigny in het departement Seine-Saint-Denis. Maar videobeelden die sinds maandag circuleren op sociale media, tonen de hartbrekende momenten die voorafgingen aan zijn dood.

Zo is te zien dat de man die een beperking zou hebben, omstreeks 20 uur wordt aangevallen door verschillende leden van een grote groep vooraleer hij kan vluchten en wordt gegrepen door een tram. Jérémy wordt nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij op 16 februari aan zijn verwondingen is overleden.

De nieuwe beelden verhogen de aannemelijkheid dat Jérémy de inkomende tram niet had opgemerkt toen hij probeerde te ontsnappen aan zijn aanvallers, wat zou betekenen dat zijn dood een direct gevolg is van de agressie.

Jérémy’s broer, Rafael, beweerde dat de politie de dood van zijn broer te snel had afgedaan als een verkeersongeval. “Een paar dagen nadat mijn broer was gestorven, kregen we te horen dat de zaak werd beschouwd als een verkeersongeval in plaats van een geweldsdaad voordat de politie zelfs maar videobeelden en ander bewijsmateriaal had bekeken”, zo vertelde hij aan de Israëlische televisiezender ‘Channel 12'.

Flyers

“We gingen zelf ter plaatse en begonnen met mensen te praten. We deelden flyers uit en vroegen om informatie van personen die getuige waren geweest van het ongeval, ook per mail”, legde hij uit. “Verrassend genoeg kregen we snel antwoorden. In het begin waren mensen aan het speculeren, maar uiteindelijk was er een getuige die het incident op camera had weten vast te leggen - en dat is wat het onderzoek in een stroomversnelling heeft gebracht”, voegde hij eraan toe.

Volgens de Franse krant ‘Le Point’ opende de politie van Bobigny in eerste instantie een onderzoek naar onvrijwillige doodslag. Getuigen hadden daarna melding gemaakt van een woordenwisseling vlak voor zijn dood. Volgens een politiebron is op 10 maart een video ter ondersteuning van deze getuigenissen aan de politie gegeven. Hierdoor gealarmeerd opende het parket van Bobigny vervolgens een tweede onderzoek naar opzettelijk geweld. Op 29 maart werd een onderzoeksrechter aangesteld om licht te werpen op de omstandigheden van deze aanval. De twee onderzoeken zijn inmiddels samengevoegd.

Keppeltje

De familie van Jérémy verklaarde dat hij waarschijnlijk een keppeltje droeg, waardoor dat feit alleen al een aanleiding kan zijn geweest voor de geweldsdaad. Volgens informatie waarover de Franse zender BFM-TV beschikt, zijn er “momenteel geen elementen in het onderzoek” die erop wijzen dat de aanvallers van Jérémy op de hoogte waren van zijn religie en dat de geweldsdaad een antisemitisch karakter zou hebben. Maar toch blijft op sociale media de vrees bestaan dat het om een antisemitsche aanval ging.

Sinds de beelden maandag zijn beginnen circuleren op het internet, beroeren ze de Franse politieke klasse. Een hele reeks presidentskandidaten hebben berichten op sociale media gepost om de familie van Jérémy te steunen, waaronder de politici van uiterst rechts Eric Zemmour en Marine Le Pen.

“Op 16 februari werd Jérémy Cohen in Bobigny in elkaar geslagen door een bende misdadigers. Hij probeert te ontsnappen, rent, steekt de straat over en wordt aangereden door een tram. Sinds 16 februari heeft niemand over zijn dood gesproken. Waarom?” tweette Zemmour. “Kijk hoe de media deze zaak hebben behandeld”, luidde het in een andere tweet.

“Eind februari werd Jérémy Cohen vermoord, verpletterd onder een tram tijdens zijn vlucht nadat hij was aangevallen door een bende. Wat werd voorgesteld als een ongeluk zou een antisemitische moord kunnen zijn. Hoe kan de stilte over deze affaire en de beweegredenen daarvoor verklaard worden? vroeg Le Pen zich af.

Élysée

Op verzoek van de Franse president Emmanuel Macron hebben de diensten van het Élysée inmiddels met de moeder en vader van het slachtoffer gebeld, zo meldt ‘BFM-TV’. Het Élysée specificeert dat deze oproep bedoeld was “als een boodschap van medeleven en om hen te laten weten dat - met respect voor de onafhankelijkheid van justitie - alle onderzoeksmiddelen zullen worden ingezet om de daders van deze aanval te identificeren en een goed licht te werpen op deze zaak”. De diensten van het Élysée “zullen het onderzoek nauwlettend opvolgen en de president wenst persoonlijk op de hoogte gehouden te worden”.