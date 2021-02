“Dood hen allemaal”: grote ophef in Frankrijk over agenten die in hinderlaag worden gelokt

Veel verontwaardigde reacties in Frankrijk nadat agenten zaterdag zijn aangevallen met projectielen en vuurwerk in een voorstad van Parijs. De beelden die door de politievakbond op Twitter zijn geplaatst, bezorgen koude rillingen. “Dood hen, dood hen allemaal”, roepen de jongeren.

De agenten waren naar Poissy geroepen omdat er zich een menigte had verzameld, terwijl dat uiteraard niet toegelaten is onder de huidige lockdownmaatregelen in Frankrijk. Eens ter plaatse werd de patrouille aangevallen door dertig personen die vastbesloten waren om de strijd aan te gaan. De agenten kregen af te rekenen met beledigingen, projectielen en vuurwerk. De vakbond van politiecommissarissen (SICP), die de beelden op Twitter plaatste, spreekt over een “hinderlaag”. Er is duidelijk te horen dat de jongeren “Dood hen, dood hen allemaal” roepen.

De in het nauw gedreven agenten gebruikten onder meer traangas om de aanvallers uiteen te drijven. Toen er versterking aankwam, waren de vogels al gaan vliegen. Ondanks het hevige geweld zijn er geen gewonden gevallen.

De video lokte heel wat verontwaardigde reacties uit. Veel politici hebben hun bezorgdheid geuit. “Er kan geen excuus zijn voor dergelijke daden”, zei Karl Olive, burgemeester van Poissy. De burgervader gaf aan gefrustreerd te zijn omdat het gemeentebestuur net heel veel investeringen heeft gedaan voor jongeren.

Volgens François Jolivet van partij La République en marche (LREM) is er sprake van “wetteloze zones”. “Dit is het dagelijkse leven van onze politieagenten en sommige van onze medeburgers die, zonder dat ze hierom hebben gevraagd, in wetteloze gebieden leven”, schreef hij op Twitter.

“De verfoeilijke aanval op de politie in Poissy toont weer aan dat politieagent zijn geen baan is zoals een andere”, reageerde minister van Binnenlandse Zaken, Gerald Darmanin, die het “onaanvaardbare geweld” sterk veroordeelde.

Andere politici hebben eveneens hun verontwaardiging over deze aanval geuit, zoals Valérie Boyer van Les Républicains (LR) en Nicolas Dupont-Aignan, voorzitter van Debout la France (DLF). “Wanneer krijgen we de controle terug in deze wijken? Angst moet van kamp wisselen! Laten we onze politie snel de materiële en juridische middelen geven om de orde te herstellen”, klinkt het onder meer.

