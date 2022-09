Donny M. (22) bekent moord op Gino (9): moeder verwijderd uit rechtszaal nadat ze begint te schelden

West Virginia verbiedt abortus in bijna alle gevallen

Wetgevers in de Amerikaanse staat West Virginia hebben dinsdag een strenge wet aangenomen die abortus in bijna alle gevallen verbiedt. Wel gelden er beperkte uitzonderingen voor slachtoffers van verkrachting of incest of gevallen waarbij de gezondheid van de moeder risico loopt. West Virginia is na Indiana de tweede staat die een strenge antiabortuswet aanneemt sinds het Hooggerechtshof in juni het grondwettelijke recht op abortus liet vervallen. In beide staten hebben Republikeinen de macht.

2:40