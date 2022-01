Donkerrood troef op nieuwe Europese coronakaart

Bijna heel Europa kleurt donkerrood op de nieuwe coronakaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Dat is het hoogste waarschuwingsniveau. Oorzaak is de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Er resten alleen nog wat lichtrode eilandjes in drie landen in Oost-Europa.

Het aantal coronagevallen is zo sterk gestegen dat vrijwel heel Europa nu op het hoogste waarschuwingsniveau staat en donkerrood kleurt: van de 211 regio’s staan slechts vijftien nog op rood, een stapje lager op de coronakaart van de Europese gezondheidsdienst. Niet eerder kleurde Europa zo fel rood.

Oost-Europa

De rode regio’s liggen in Hongarije, Polen en Roemenië. Vergeleken met vorige week zijn tien regio’s in die landen van rood naar donkerrood gegaan door het oplopende aantal positieve tests.

In Polen kleurden vorige week concreet nog maar twee regio’s donkerrood, deze week zijn dat er al vijf. Hongarije was vorige week nog voor de helft lichtrood — de oostelijke helft van het land — nu schiet er nog maar één lichtrode regio over: Noord-Hongarije. Alle andere regio’s tonen dieprood.

Eenzelfde evolutie is te zien in Roemenië. Dat land kleurde vorige week als enige in Europa nog volledig lichtrood, nu is dat nog maar voor de helft het geval. Alleen de regio's zuid, zuidoost en zuidwest zijn nog lichtrood, de rest van het land is nu donkerrood ingekleurd.

Volledig scherm © Sina Schuldt/dpa

De rest: donkerrood

Net zoals voor alle andere landen van de Europese Unie verandert er deze week intussen niets voor België. Ons land is al wekenlang donkerrood ingekleurd en met de steeds verder stijgende besmettingscijfers ziet het er niet naar uit dat daar heel snel verandering in zal komen. Volgens de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano komt ons land uit op een incidentie, over de laatste 14 dagen, van 3.066.

Europees record voor Madeira

Het Portugese eiland Madeira is naar verhouding nu de grootste brandhaard van Europa geworden. Daar zijn in de afgelopen twee kalenderweken 22.234 inwoners positief getest, omgerekend 8.745 op elke 100.000 inwoners. Dat betekent dat 2 op elke 23 eilandbewoners momenteel besmet zijn, dat is een Europees record.

In aantallen heeft de regio Parijs de meeste positieve tests. In de afgelopen twee weken is het coronavirus vastgesteld bij 938.353 inwoners. Omgerekend gaat het om 7.634 op elke 100.000 mensen.

Volledig scherm Mensen in de rij voor een coronatest aan een apotheek in Parijs. © AP

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, (licht)rood en donkerrood. Vanaf 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners kleurt de kaart donkerrood.

Een land of regio kleurt (licht)rood in twee gevallen: wanneer de besmettingsgraad per 100.000 inwoners gedurende veertien dagen schommelt tussen 75 en 200 met een positiviteitsratio hoger dan 4 procent óf wanneer de besmettingsgraad hoger is dan 200, ongeacht de positiviteitsratio. Volgens de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano komt ons land uit op een incidentie over de laatste 14 dagen van 3.066.

Voorwaarden

De kleurencodes zijn een aanbeveling voor de EU-lidstaten om voorwaarden op te leggen voor reizigers, zoals verplichte quarantaines of het voorleggen van negatieve tests. Welke dat uiteindelijk worden, bepalen ze zelf. In België betekent een rode kleur in een EU-land dat niet-gevaccineerden vanaf 12 jaar die geen herstelcertificaat hebben, zich moeten laten testen als ze uit die zone naar België (terug)reizen. De Belgische overheid past de nieuwe kleurencodes telkens toe op zaterdag.

