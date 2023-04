Donald Trump wordt dinsdag voorgeleid bij aanklager in Manhattan: geen tv-camera’s in rechtszaal

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump wordt dinsdag bij het openbaar ministerie in New York verwacht, nadat hij er vorige week werd aangeklaagd. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een oud-president van de Verenigde Staten strafrechtelijk wordt aangeklaagd.

KIJK. Dit weten we al over wat Trump te wachten staat in de rechtbank

Amerikaanse media weten dat aanklager Alvin Bragg een aanklacht van ongeveer dertig punten tegen Trump heeft opgesteld. De exacte details zullen pas bij de voorlezing van de aanklacht duidelijk worden. Die staat gepland op dinsdag om 20.15 uur Belgische tijd in het gerechtsgebouw van Manhattan.

De zaak gaat over de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Die is mogelijk in strijd met de regels over campagnefinanciering. Trump heeft intussen al erkend dat hij zijn vroegere raadsman Michael Cohen dat zwijggeld heeft terugbetaald, maar houdt vol dat die transactie niet illegaal was.

Volledig scherm Joe Tacopina, de advocaat van Donald Trump. © Photo News

Zijn advocaten maakten al duidelijk dat Trump zich voorbereidt op “de strijd”. “Want echt, dinsdag is volgens mij de dag dat de rechtstaat in de Verenigde Staten komt te gaan”, aldus zijn advocaat Joe Tacopina.

Vingerafdrukken en foto’s

De oud-president zal er kortstondig worden opgepakt, zodat vingerafdrukken en politiefoto’s van hem kunnen gemaakt worden. Vaak worden beklaagden ook in de handboeien geslagen. Of dat in het geval van Trump zal gebeuren, is onduidelijk. Zeker is dat de ex-president na die procedure weer naar huis kan.

Een veroordeling zal waarschijnlijk niet leiden tot een gevangenisstraf, en ook zijn presidentskandidatuur voor 2024 komt niet in het gedrang. Maar de aanklacht heeft het Amerikaanse politieke landschap al overhoop gehaald.

Protest

De politie in New York is voorbereid op protest van Trumps aanhangers. Radicale aanhangers en Marjorie Taylor Greene, prominent Trumpvolgelinge in het Huis van Afgevaardigden, kondigden al betogingen aan.

De burgemeester van New York, Eric Adams, waarschuwde maandag mogelijke relschoppers al. “Beheers jullie”, riep Adams eventuele betogers op. New York is “geen speeltuin voor misplaatste woede”, aldus de burgemeester.

Volledig scherm Politieagenten houden de wacht aan de Trump Tower in New York City. © REUTERS

De Trump Tower en de straten rond de rechtbank in Manhattan zijn sinds het weekend al hermetisch afgesloten. Meer dan 50.000 agenten staan sinds vrijdag in hoge staat van paraatheid voor Trumps komst.

Na zijn passage in New York zal Trump dinsdagavond op zijn landgoed in Florida een toespraak houden. Die toespraak zal tonen hoe “vastberaden hij is”, aldus Trumps medewerker Jason Miller.

Geen televisiecamera’s in de zaal

Tijdens de voorlezing van de aanklacht tegen voormalig Amerikaans president Donald Trump mogen er in de rechtszaal geen televisiecamera’s aanwezig zijn. Rechter Juan Merchan heeft maandag een verzoek van verschillende media afgewezen.

Vijf fotografen zijn wel toegelaten in de rechtszaal, om voor de start van de zitting beelden te maken.

De advocaten van Trump hadden zich tegen de televisiecamera’s verzet. De rechter volgt hen daarin. Volgens hem moeten de belangen van de nieuwsorganisaties om zo breed mogelijk toegang te krijgen, afgewogen worden tegenover tegengestelde belangen, ook al gaat het hier om een historische procedure, erkende Merchan.

In de VS worden over het algemeen geen televisiecamera’s toegelaten binnen in een rechtszaal, aldus CNN, dat ook een verzoek had ingediend.

KIJK. Trump onderweg naar New York voor “historische aanklacht”