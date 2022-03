Donald Trump spant proces aan tegen Hillary Clinton wegens “samenzwering”

De rechtszaak heeft betrekking op een lange lijst van frustraties die de Republikeinse voormalige president herhaaldelijk de vrije loop liet tijdens zijn vier jaar in het Witte Huis, nadat hij de verkiezingen won van Clinton. Tot op heden blijft Trump ten onrechte beweren dat zijn verkiezingsnederlaag in 2020, toen hij het opnam tegen de Democraat Joe Biden, het resultaat was van grootschalige fraude.

“In onderling overleg hebben de gedaagden kwaadwillig samengespannen om een vals verhaal te creëren dat hun Republikeinse tegenstander, Donald J. Trump, samenwerkte met een vijandige buitenlandse mogendheid”, stelt de ex-president in een 108 pagina’s tellende aanklacht die werd ingediend bij een federale rechtbank in Florida. Clinton en co worden onder andere beschuldigd van samenzwering en illegale activiteiten.

Schadevergoeding

Trump eist een compenserende en bestraffende schadevergoeding. De ex-president zegt in de gerechtsdocumenten dat hij “gedwongen werd kosten te maken voor een bedrag dat tijdens het proces zal worden vastgesteld, maar waarvan al geweten is dat het meer dan 24 miljoen dollar bedraagt en dat nog verder toeneemt, in de vorm van verdedigingskosten, juridische kosten en aanverwante uitgaven”.

Steele-dossier

Een van de beklaagden in het proces is Christopher Steele, een voormalige medewerker van de Britse inlichtingendienst. In een dossier van de hand van Steele, dat al circuleerde in FBI-kringen en bij Amerikaanse media voor de verkiezingen van november 2016, wordt melding gemaakt van onbewezen beweringen dat Rusland over beschamende informatie zou beschikken over Trump en sommige van zijn Republikeinse campagneadviseurs, en dat Moskou achter de schermen probeerde om Clinton de verkiezingen te laten verliezen. De media brachten het dossier uiteindelijk naar buiten in januari 2017, enkele dagen voor Trump officieel de eed zou afleggen als de 45ste president van de Verenigde Staten.

Volledig scherm Christopher Steele, een voormalige medewerker van de Britse inlichtingendiensten, is een van de andere beklaagden in het proces, omwille van een ophefmakend dossier waarin hij stelde dat Rusland compromitterende informatie over Trump in handen had. © AP

Een door de Republikeinen geleide Senaatscommissie bracht in 2020 een rapport van 966 pagina’s uit, waarin werd geconcludeerd dat Rusland de Republikeinse campagneadviseur Paul Manafort en website WikiLeaks gebruikte om te proberen Trump te helpen bij de verkiezingen in 2016. Manafort werkte in 2016 gedurende vijf maanden als Trumps campagneleider.

Onderzoek Mueller

De vermeende verkiezingsinmenging van Rusland, die het Kremlin met klem ontkent, vormde de aanleiding voor een twee jaar durend Amerikaans onderzoek onder leiding van speciaal onderzoeker Robert Mueller. In 2019 publiceerde Mueller een uitgebreid rapport waarin talloze banden tussen de Russische regering en de Trump-campagne werden uitgelicht, maar geen enkele medewerker van Trump werd in staat van beschuldiging gesteld voor een criminele samenzwering.

Mueller stelde in zijn rapport dat “de Russische regering verwachtte dat ze voordeel zou halen uit een presidentschap van Trump en zich inspande om die uitkomst te garanderen, en dat de campagne verwachtte dat ze een electoraal voordeel zou halen uit informatie die middels Russische inspanningen was gestolen en vrijgegeven”.

Volledig scherm Speciaal onderzoeker Robert Mueller leidde het onderzoek naar de vermeende samenzwering tussen de Trump-campagne en Rusland. © REUTERS

