Donald Trump populairder dan Joe Biden in nieuwe poll

Volgens de nieuwe Harvard-Harris Poll - die de Amerikaanse nieuwssite The Hill kon inkijken - beoordeelt 48 procent van de kiezers Trump als positief, terwijl dat in het geval van Biden maar 46 procent is. De nieuwssite waarschuwt wel dat dit binnen de foutenmarge van de enquête valt, maar het is toch een onderdeel van een opmerkelijke evolutie die al een tijdje aan de gang is. In het begin van zijn presidentschap was Biden een flink stuk populairder dan Trump, maar dat kalfde in de loop van de maanden af.

Ook omgekeerd zijn de cijfers vergelijkbaar: 49 procent heeft een negatief beeld van Biden, terwijl maar 47 procent een negatief beeld heeft van Trump. 51 procent vindt Trump een betere president dan Biden, terwijl 49 procent Biden de betere keuze vindt. 48 procent vindt dat Biden zijn werk goed doet, terwijl 50 procent vindt van niet. In een eerder peiling in juni was dat nog 52 procent en eerder zelfs 62 procent.

Afghanistan

Biden zou de mindere cijfers vooral aan zichzelf te wijten hebben. Zo verliep het terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan bijzonder chaotisch, ging het aantal nieuwe coronagevallen in de VS de afgelopen maanden weer de hoogte in, heeft de president af te rekenen met een nieuwe migratiecrisis aan de grens met Mexico en krijgt hij zijn ambitieuze plannen maar niet door het Congres.

Volledig scherm Vicepresident Kamala Harris. © Photo News

Ook andere leden van de regering Biden doen het minder goed. 55 procent vindt dat Mike Pence een betere vicepresident was dat Kamala Harris is. Buitenlandminister Antony Blinken doet het nog slechter. 63 procent vindt dat zijn voorganger Mike Pompeo het beter deed dan hij.

De cijfers zijn goed nieuws voor wie hoopt dat Donald Trump in 2024 opnieuw een gooi zal doen naar het presidentschap. Eerder deze maand hintte hij daarop bij een bezoek aan het politiedepartement van New York. “We mogen er nog niet over praten. Maar ik denk dat je heel gelukkig gaat zijn”, aldus Trump.