Donald Trump niet, maar zij komen wél naar de inauguratie van Joe Biden

Door de coronacrisis zal de hele ceremonie om Joe Biden in te huldigen als 46ste president van de VS en Kamala Harris als eerste vrouwelijke vicepresident van kleur totaal anders verlopen dan normaal. Enkel genodigden zullen de plechtigheid kunnen bijwonen. Ander publiek is er niet. Dat gemis wordt gecompenseerd door een ‘field of flags’ bij de National Mall, een expositie van 191.500 Amerikaanse vlaggen in alle maten en soorten. 56 lichtpilaren herdenken de slachtoffers van Covid-19.

Onder de genodigden drie presidenten die Joe Biden (78) voorafgingen. Barack Obama (59), George W. Bush (74) en Bill Clinton (74) zullen na de eerste officiële toespraak van Biden samen met de kersverse president een krans neerleggen bij het Monument van de Onbekende Soldaat op de nationale begraafplaats van Arlington. Ook alle echtgenotes, de voormalige first ladies, zullen aanwezig zijn: Michelle Obama (57), Laura Bush (74) en Hillary Clinton (73). Net als de nieuwe first lady, Jill Jacobs (69). Ook present: de traditioneel net vóór Biden ingezworen vicepresident, Kamala Harris (56), en haar echtgenoot Douglas Emhoff (56), die vanaf dan in principe vier jaar lang als Second Gentleman door het leven gaat.

Volledig scherm Kamala Harris en Joe Biden. © AP

Gewezen president Jimmy Carter (96) en zijn vrouw Rosalynn Carter (93) hadden al langer aangekondigd dat ze vanwege hun hoge leeftijd de inauguratie van Joe Biden niet zouden kunnen bijwonen. Het is de eerste keer dat Carter zo’n ceremonie mist na zijn eigen presidentschap dat een aanvang nam in 1977.

Tijdens de inauguratie zal jezuïet en katholiek theoloog Leo J. O’Donovan een gebed brengen. O’Donovan is al lang bevriend met de Bidens. De eedaflegging zelf moet in principe net voor 12 uur ‘s middags (18 uur onze tijd) plaatsvinden. Eerst komt Kamala Harris aan de beurt. Zij zal als vicepresident ingezworen worden door Sonia Sotomayor, de eerste ‘latina’-rechter bij het Supreme Court. Harris beschouwt haar als een groot voorbeeld. Joe Biden zal zijn eed als president afleggen bij opperrechter John Roberts, de baas van de levenslange rechters van het hooggerechtshof.

De eed van trouw aan de vlag door Biden wordt geleid door Andrea Hall, de eerste zwarte vrouw die het in 2004 schopte tot kapitein van de brandweer in South Fulton in de staat Georgia.

Volledig scherm Ook voormalige first ladies Michelle Obama en Hillary Clinton zullen aanwezig zijn. © AP

Het nationaal volkslied wordt gezongen door Lady Gaga, die naast zangeres en actrice onder meer ook activiste rond LGBTQ+-rechten is. Ze werkte samen met Joe Biden toen die vicepresident was en kent hem intussen goed. Ze voerde ook mee campagne voor hem.

De jonge dichteres Amanda Gorman (23) uit Los Angeles zal dan weer een gedicht voordragen. Ze is met grote onderscheiding aan Harvard afgestudeerd als sociologe en heeft de ambitie om in 2036 zelf president van de Verenigde Staten te worden.

Jennifer Lopez zal op haar beurt een muzikaal intermezzo verzorgen, waarna Silvester Beaman uit Delaware, de thuisstad van de Bidens, de zegening zal geven aan de nieuwe president. Beaman was ook zeer close met Beau Biden, de overleden zoon van Joe Biden.

‘s Avonds praat de Amerikaanse acteur Tom Hanks nog een show van anderhalf uur aan elkaar die uitgezonden wordt op alle grote zenders. Rockband Bon Jovi, Justin Timberlake en zangeres-actrice Demi Lovato zullen van de partij zijn, net als Foo Fighters, John Legend en Bruce Springsteen.

Volledig scherm Lady Gaga brengt het nationaal volkslied. © AFP