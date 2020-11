Donald Trump moet ook vrezen voor rechtszaken

Nixon

Aanklachten

Spraakmakend waren al de beschuldigingen van Summer Zervos, ooit een deelneemster aan The Apprentice. Tijdens Trumps reality-tv-show zou de presentator haar hebben aangerand. Vorig jaar beweerde Zervos dat ze bewijzen had om haar aantijgingen te staven. In juni 2019 beschuldigde een andere vrouw, E. Jean Carroll, Trump ervan haar halverwege de jaren 90 in een warenhuis in New York te hebben verkracht. In november, nadat de president de beschuldigingen had ontkend, diende ze een aanklacht in wegens laster.