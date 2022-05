Donald Trump Jr. verschenen voor onderzoekscommissie bestorming Capitool

‘Truth Central’ en ‘drok bok’: Trump vergeet naam van eigen app tijdens toespraak

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump (75) heeft afgelopen weekend een blunder begaan tijdens een toespraak. Zo ontging de naam van zijn sociale medium hem even en noemde hij het ‘Truth Central’ in plaats van ‘Truth Social’. Op dezelfde bijeenkomst versprak de ex-president zich nog eens en had hij het over ‘drok bok’ in plaats van ‘drop boxes’ of Amerikaanse stembussen.

25 april