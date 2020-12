Donald Trump hint voor het eerst op deelname presidentsverkiezingen in 2024: “Ik zie jullie weer over vier jaar”

Donald Trump blijft weigeren om zijn nederlaag van de afgelopen presidentsverkiezingen toe te geven, maar hint nu ook zelf al op een nieuwe poging voor een tweede termijn in 2024. “We proberen er nog eens vier jaar bij te doen, maar anders zie ik jullie weer over vier jaar”, zei de president tijdens een receptie met partijgenoten in het Witte Huis.

Het is een van de vooropgestelde scenario’s: in 2024 is Donald Trump mogelijk opnieuw kandidaat voor de Republikeinse partij om president te worden, om zo over vier jaar alsnog aan zijn tweede ambtstermijn te kunnen beginnen. Trump kan dan - na Grover Cleveland eind 19de eeuw - de tweede Amerikaanse president in de geschiedenis worden die twee niet-opeenvolgende termijnen uitdoet.

The Donald lijkt daar nu toch zeker niet afkerig tegenover te staan. Tijdens een speech in het Witte Huis voor een rist leden van de Republikeinse Partij stelde hij dat hij wel nog altijd gewoon gaat voor een tweede aaneensluitende termijn, wat zou betekenen dat op 20 januari 2021 niet Joe Biden maar toch Donald Trump zou worden ingezworen als 46ste president van de VS. “Het zijn vier fantastische jaren geweest”, zei Trump. “We proberen er nog eens vier bij te doen. Anders zie ik jullie wel over vier jaar.”

Uit die woorden blijkt dat Trump zijn geleden nederlaag mogelijk alsnog zelf begint in te zien én dat hij in 2024 opnieuw een gooi wil doen naar het presidentschap, na de ambtstermijn van de Democraat Joe Biden. Het is de eerste keer dat de president zich daar publiekelijk over uitspreekt.

De video van de speech werd live gestreamd op Facebook door Pam Pollard, Republikeins politica uit Oklahoma. Op de beelden waren overigens tientallen opeengepakte aanwezigen te zien van wie er heel wat mondmasker droegen.