Donald Trump boos op Fox News: ze kiezen de lelijkste foto’s

Zelfmoord zedendelin­quent Epstein was mogelijk door nalatig­heid van gevangenis

De wegens seksuele misdrijven veroordeelde multimiljonair Jeffrey Epstein kon zelfmoord plegen door een “combinatie van nalatigheid en wangedrag” van de autoriteiten in een federale gevangenis in New York. Dat concludeert een waakhond van het Amerikaanse ministerie van Justitie in een rapport waarover de Britse krant ‘The Guardian’ dinsdag bericht.