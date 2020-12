Dominique Strauss-Kahn gaat "zijn versie van de feiten" geven in documentaire

Dominique Strauss-Kahn moest in mei 2011 ontslag nemen als directeur-generaal van het IMF, omdat hij ervan beschuldigd werd het kamermeisje Nafissatou Diallo te hebben aangerand in het Sofitel in New York.

"Ik heb nooit mijn eigen versie gegeven van de feiten die mijn terugtreden uit het politieke leven betekenden. Anderen hebben dat in mijn plaats gedaan, op basis van persberichten, interviews en echte of veronderstelde feiten. Het moment om me uit te spreken is aangebroken", zegt Strauss-Kahn in de mededeling. DSK zal de zaak bespreken in een documentaire over zijn leven, die in het najaar van 2021 zou moeten uitkomen.