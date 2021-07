Dominicaanse Republiek en Nederland leggen hun zeegrenzen in het Caribisch gebied vast

UPDATE Slang bijt man in de edele delen tijdens toiletbe­zoek

5 juli Een man (65) uit Oostenrijk was deze ochtend de ster in zijn eigen griezelfilm. Toen hij op het toilet zat, werd hij plots gebeten door een python. De slang is eigendom van de buurman (24) en vermoedelijk via de riolering naar boven gekropen. Gelukkig zorgde het beest enkel voor wat lichte verwondingen.