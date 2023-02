Dollekoeienziekte voor het eerst in 12 jaar op Nederlands boerenbedrijf aangetroffen: kunnen mensen ook besmet raken?

Op een boerderij in Nederland is bij een dode koe de dollekoeienziekte aangetroffen. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Landbouw. Het is nog niet bekend om welke variant van de ziekte het precies gaat en het ministerie wil ook niet zeggen waar de boerderij gelegen is. Volgens de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’ gaat het om een veehouder in Zuid-Holland. De boerderij in kwestie is na de vondst door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gesloten.

‘Boviene spongiforme encefalopathie’ (BSE) of de dollekoeienziekte is een overdraagbare ziekte bij runderen die de hersenen treft en waardoor het dier in elk geval sterft. De NVWA voert nu bron- en contactonderzoek uit. De kans is “aanwezig” dat ook andere koeien hetzelfde besmette voer hebben gegeten, aldus het ministerie. Het Nederlandse onderzoekscentrum Wageningen BioVeterinary Research (WBVR) onderzoekt nu om welke variant het gaat.

Hoe is de ziekte bij koeien te herkennen?

In het beginstadium is de ziekte moeilijk te herkennen. Meestal gaan de runderen zich anders beginnen gedragen. Besmette koeien zullen zich bijvoorbeeld van de kudde afzonderen. Bovendien raken ze overgevoelig aan geluid, licht en andere prikkels. Het dier kan onhandelbaar worden, in paniek raken en soms ook agressief zijn. Ook tandenknarsen en spiertrillingen zijn symptomen.

Daarnaast ontstaan er bewegingsstoornissen. De koe gaat zijn achterpoten hoog optillen, zich onstabiel voortbewegen en regelmatig vallen. Na verloop van tijd raakt het dier steeds meer verlamd, wat uiteindelijk leidt tot de dood. Het hele ziekteverloop duurt enkele weken tot maanden.

Vanwaar komt de ziekte?

De BSE-epidemie begon in 1986 in het Verenigd Koninkrijk. In België werd de ziekte in 1997 voor het eerst vastgesteld. De jaren nadien werden er in totaal 133 gevallen van BSE vastgesteld in België, de laatste in 2006. In Nederland werd de zogeheten ‘atypische variant’, die spontaan kan ontstaan door ouderdom van koeien, voor het laatst in 2011 aangetroffen. De ‘klassieke’ variant ontstaat daarentegen door besmet voer. Sinds 1997 zijn daar 88 gevallen van aangetroffen in Nederland.

Lopen ook mensen risico op besmetting?

Mensen kunnen enkel BSE oplopen als ze besmet vlees eten. Daardoor kunnen ze de ziekte van Creutzfeld-Jakob krijgen, waardoor hersencellen in hoog tempo afsterven. Vooral mensen rond de dertig jaar oud worden getroffen door de ziekte. Patiënten vertonen symptomen zoals psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld depressie en gedragsstoornissen) en ervaren hevige pijn door de aantasting van het zenuwstelsel. Bovendien hebben ze last van ‘cerebellaire ataxie’, een bewegingsstoornis waardoor de patiënt moeite heeft met stilstaan en in een rechte lijn lopen. Verder bewegen de armen van de patiënt ongecoördineerd en is hij of zij vaak moeilijk verstaanbaar.

Eens een persoon de ziekte van Creutzfeld-Jakob heeft opgelopen, is er weinig tegen te doen. Na gemiddeld twaalf tot veertien maanden overlijdt de patiënt.

Het is nog onbekend of iemand besmet kan raken met BSE door een eenmalige of langdurige blootstelling aan besmet vlees. Daarnaast is besmetting via direct en indirect contact met hersenen en hersenvocht afkomstig van patiënten of overledenen niet uitgesloten. Besmetting via huidcontact, speeksel, urine, ontlasting of seksueel contact is nooit wetenschappelijk bewezen. Recent zouden twee mensen in het Verenigd Koninkrijk de ziekte van Creutzfeld-Jakob wel via een bloedtransfusie hebben opgelopen.