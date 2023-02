Dollekoeienziekte op Nederlands boerenbedrijf aangetroffen

“Er zijn vier Russische tanks nodig om een Leopard te vernieti­gen”: Poetin heeft dus maar één optie

De westerse tankleveringen aan Oekraïne zetten Rusland onder druk. Maar is het niet too little, too late? De westerse Leopard 2-tanks mogen dan wel superieur zijn aan de Russische tegenhangers, Poetin van zijn kant zal de macht van het getal laten spreken. Rusland heeft nog meer dan 10.000 tanks in voorraad - al dan niet in bedenkelijke staat - en het land beschikt bovendien over ‘s werelds grootste tankfabriek. “Treinen met honderden nieuwe gepantserde gevechtsvoertuigen rollen Oekraïne binnen.”

31 januari