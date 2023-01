Dolle schutter die 10 mensen doodschoot tijdens feestelijkheden Chinees Nieuwjaar dood aangetroffen

Bij een grote schietpartij in de Amerikaanse staat Californië zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Dat zegt de politie van de stad Monterey Park, een stad even ten oosten van Los Angeles. Het lichaam van de schutter, die werd geïdentificeerd als de 72-jarige Huu Can Tran, is uren later gevonden in een wit busje, dat eerder op de dag al door de politie aangetroffen en omsingeld werd. Over het motief van de verdachte is nog niets bekend.

KIJK. De politie ontdekt het lichaam van de 72-jarige schutter in een wit busje, op 40 kilometer van Monterey Park:

De schietpartij vond zaterdagavond plaats even na 22 uur lokale tijd (zondagochtend 7 uur onze tijd) in een wijk in Monterey Park waar waar veel mensen van Aziatische afkomst wonen. De schutter opende het vuur in een nachtclub, een uur nadat in de stad groots het Chinees Nieuwjaar was gevierd. Volgens de politie zijn er vijf mannen en vijf vrouwen gedood en tien gewonden gevallen. Zeven gewonden liggen nog steeds in het ziekenhuis. Over de identiteit van de slachtoffers heeft de politie nog niets bekendgemaakt.

De schutter, een man van Aziatische afkomst die door de politie werd geïdentificeerd als de 72-jarige Huu Can Tran, werd uren na de schietpartij door de politie dood aangetroffen in een wit busje bij de stad Torrance. “De verdachte vertoonde een schotwond en werd ter plaatse dood verklaard”, verklaart politiekorpschef Robert Luna van Monterey Park op een persconferentie. “Ik kan bevestigen dat er geen andere verdachte is voor deze schietpartij.”

Volledig scherm De politie verspreidde beelden van de toen nog naamloze verdachte. Op foto's die de politie van de schutter verspreidde, draagt hij een bril en een opvallende muts. © via REUTERS

Verband met incident in Alhambra

Het motief van de overleden schutter is nog niet bekend. Wel bevestigt de politie dat er een verband is met een incident in een dansclub in de naburige stad Alhambra, waar Tran zo’n twintig minuten na de eerste schietpartij in Monterey Park met een wapen in de hand de dansvloer opliep. Een aantal mensen kon hem echter ontwapenen, waarna hij opnieuw wist te vluchten. Ook in Alhambra wonen veel Aziatische Amerikanen. Monterey Park en Alhambra liggen zo’n 13 kilometer ten oosten van Los Angeles.

Politiekorpschef Robert Luna van Monterey Park noemt de schietpartij een van de “gruwelijkste zaken” in zijn regio en prijst de twee mensen die de schutter in de club in Alhambra hebben kunnen ontwapenen. “Zij hebben erger kunnen voorkomen. Voor mij zijn zij helden.”

Met tien doden in Monterey Park gaat het om de dodelijkste schietpartij in de VS sinds Uvalde vorig jaar, toen daar in Texas negentien kinderen en twee leerkrachten om het leven werden gebracht.

Semiautomatisch wapen

Getuigen zeggen tegen de krant ‘Los Angeles Times’ dat de dader in de nachtclub in Monterey Park met een semiautomatisch geweer willekeurig om zich heen schoot. Hij zou ook munitie bij zich hebben gehad om zijn geweer te kunnen herladen. Volgens aanwezigen in de club is de eigenaar van de nachtclub een van de doden. De schutter was volgens getuigen al gevlucht in een wit busje voordat de politie bij de club arriveerde.

Volledig scherm Politie bij het witte busje waarin de verdachte zelfmoord pleegde. © AFP

Datzelfde witte busje werd nadien aangetroffen in de stad Torrance, ten zuiden van Los Angeles, en iets meer dan 40 kilometer van Monterey Park, de stad waar de dodelijke schietpartij plaatsvond. Live helikopterbeelden van lokale media toonden het busje met daarin de verdachte, omringd door gepantserde politievoertuigen. Al snel werd duidelijk dat er een lichaam in het busje lag, maar de politie wilde in eerste instantie niet bevestigen of het om de schutter ging. Volgens ‘The Los Angeles Times’ waren er al kogelgaten in het voertuig te zien voordat de politie arriveerde.

Volledig scherm Het lichaam van Huu Can wordt weggedragen. © AP

De feiten vonden plaats nadat eerder op de dag tienduizenden mensen in Monterey Park waren samengekomen voor het begin van een tweedaags festival, een van de grootste evenementen om Chinees nieuwjaar te vieren in de regio. De aanwezigen kochten onder meer Chinese etenswaren en sieraden. Het nieuwjaarsfestival van zaterdag was gepland van 10 tot 21 uur. De geplande festiviteiten van zondag zijn afgelast.

