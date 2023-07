Dollar bereikt laagste punt in zestien maanden tegenover euro

De verzwakking van de dollar is het gevolg van de Amerikaanse inflatiecijfers die op woensdag werden gepubliceerd. De inflatie is op jaarbasis gedaald tot 3 procent in de Verenigde Staten, waardoor de doelstelling van 2 procent langzaam binnen bereik komt. Beleggers verwachten daardoor dat het einde van de renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank in zicht is. Ondertussen worden er in Europa, waar de inflatie nog aanzienlijk hoger is, nog steeds een aantal renteverhogingen verwacht.