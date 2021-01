Dokters in Wuhan getuigen anoniem: “We wisten in december 2019 al hoe gevaarlijk coronavirus was maar moesten zwijgen”

Chinese dokters wisten al in december 2019 hoe gevaarlijk het coronavirus was. Ze kregen toen echter van hogerhand zwijgplicht opgelegd. Dat blijkt uit een ITV-reportage die vanavond uitgezonden wordt.

China bracht de WHO midden januari officieel op de hoogte van de eerste coronadode. Uit getuigenissen van dokters blijkt nu echter dat de autoriteiten zeker een maand eerder al op de hoogte waren. “We wisten in december al dat er doden gevallen waren en dat het virus ook van mens op mens doorgegeven kon worden. Provinciegouverneurs gaven ziekenhuizen echter de opdracht om de waarheid achter te houden”, getuigen de artsen anoniem.

Volledig scherm Een van de dokters getuigt anoniem dat hij moest zwijgen. © ITV

Een oproep om de festiviteiten rond Chinees Nieuwjaar (op 25 januari 2020: nvdr) te schrappen, viel op die manier in het water. “De regering wilde per se het beeld van een harmonieuze en welvarende maatschappij in stand houden. Nochtans kenden ze de risico’s maar al te goed.”

“Familielid van vriend gestorven”

“Rond de jaarwisseling van 2020 is een familielid van een vriend aan het virus gestorven”, aldus een van de dokters. “Veel van zijn huisgenoten zijn toen ook besmet geraakt. Onder hen waren ook mensen die ik ken.”

De WHO verklaarde op 12 januari echter nog dat er geen bewijs was voor die besmettelijkheid van mens op mens. “We zijn gerustgesteld door de kwaliteit van de onderzoeken en de voorzorgsmaatregelen die in Wuhan genomen worden”, klonk het zelfs. Op 21 januari bleek er plots sprake van 278 besmettingen in China en was het virus ook al in drie andere landen opgedoken.

Volledig scherm Ziekenhuizen moesten de waarheid van hogerhand achterhouden. © ITV

“In begin liep alles fout”

Toonaangevende virologen uit buurland Taiwan zijn blij dat de waarheid nu eindelijk aan het licht komt. “In het prille begin is werkelijk alles fout gelopen”, aldus Yi-Chun Lo. “Volgens mij had de pandemie voorkomen kunnen worden als China meteen eerlijk gecommuniceerd zou hebben.”

Dokter Yin-Ching Chuang trok met een team naar China om de besmettelijkheid te onderzoeken, maar botste op de nodige weerstand. “We bleven op dezelfde nagel kloppen en uiteindelijk kwam de aap uit de mouw: een besmetting van mens op mens kon niet uitgesloten worden. Maar hoe hoog was die infectiegraad dan? Hoeveel patiënten waren er besmet? Zij wisten dat, maar hebben die gegevens nooit met ons gedeeld.”

De Chinese regering ontkende tot nu toe altijd zaken toegedekt te hebben. Net gisteren kwam echter een rapport van een expertenpanel uit waaruit blijkt dat China in het begin veel daadkrachtiger had moeten optreden. “Er waren signalen genoeg die de ernst van de situatie aangaven”, klinkt het daar.

ITV zendt de reportage ‘Outbreak: The Virus That Shook The World’ vanavond om 21 uur lokale tijd (22 uur Belgische tijd) uit.