Doet schrijfster E. Jean Carroll Trumps kansen op een tweede ambtstermijn wankelen? Vier vragen aan Amerika-expert Bart Kerremans

Amerikaans Congreslid dat loog over CV strafrech­te­lijk vervolgd

Amerikaanse federale aanklagers gaan het omstreden Republikeinse congreslid George Santos strafrechtelijk vervolgen, meldt CNN. Santos heeft toegegeven te hebben gelogen over zijn CV, maar weigert op te stappen. Hij verschijnt mogelijk woensdag al voor een federale rechtbank in New York, waar de aanklacht is ingediend.