Doegina werd in opdracht van Oekraïne vermoord, zegt Russische inlichtingendienst

De in 1979 geboren Natalia Vovk is, volgens de FSB, op 23 juli samen met haar 12-jarige dochter aangekomen in Rusland. "Op de dag van de moord woonden beiden het literair- en muziekfestival Tradition bij, waar Doegina een eregaste was", aldus de FSB. De voorbije weken zou ze een appartement gehuurd hebben in het gebouw waar ook Doegina woonde.

Voorstander van Russische invasie

De aanslag was gericht tegen Doegina, die eigenlijk in Rusland niet zo bekend is, terwijl haar vader veel bekender is, geeft de FSB nog mee. Aanvankelijk zou Doegin met zijn dochter meerijden, maar last minute werd beslist dat hij een andere auto zou nemen. Net als haar vader was ook Doegina een voorstander van de Russische invasie in Oekraïne.