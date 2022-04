Dodentol tropische storm op Filipijnen stijgt naar 172

Ex-president Obama laat de David Atten­borough in zich los met natuurdocu­reeks

Het is erg wennen. Terwijl Joe Biden communiceert over de dreigende val van Marioepol, becommentarieert voormalig president Barack Obama nu de middagslaap van de drievingerige luiaard in een nieuwe Netflixreeks ‘Our Great National Parks’. Mét gratis electoraal advies. “Stem of de planeet ervan afhangt.”

