Dodentol stijgt tot 192 na moessonregens India, 25 mensen zijn nog vermist

Jobs Zwaar werk en veel vrijheid: zo ziet een job als arbeider in de bouw eruit

23 juli VDAB telde in maart maar liefst 5.500 openstaande vacatures, daarmee zijn er opnieuw meer jobs in de sector dan voor de coronacrisis. De voornaamste oorzaak is de vergrijzing, verklaart de Vlaamse Confederatie Bouw. Op Jobat.be ontdek je momenteel ruim 1.200 vacatures in de bouwsector. Wij gingen na of het al dan niet interessant is om een job in deze sector te zoeken. Wat zijn de voor- en nadelen?