Dodentol Russische raketaanval op flatgebouw gestegen naar 29: “Terreur enkel te stoppen met wapens”

KIJK. Krijsende mensen onder het puin, verschillende gewonden na Russische raketaanval

Bij de aanval raakten ook 73 mensen gewond. Daarvan liggen nog zeker dertig personen in het ziekenhuis, zo liet de gouverneur van de regio waar de Centraal-Oekraïense stad in ligt zondagochtend weten. Twaalf van hen verkeren in kritieke toestand. Uren na de raketinslag werden nog noodkreten gehoord van mensen die vast zaten onder het puin van het gebouw. De zoektocht naar vermisten wordt intussen voortgezet.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde zaterdag op Twitter op de Russische raketaanval. “De wereld moet het kwaad stoppen. Het opruimen van puin in Dnipro gaat door”, schreef hij. “We zullen iedereen vinden die betrokken is bij terreur. Iedereen wordt verantwoordelijk gehouden.”

Eerder op zaterdag had de president al zijn afschuw over de aanval op het burgerdoel gedeeld tijdens zijn dagelijkse videoboodschap. Voor Zelensky kan de terreur die Rusland aanricht enkel met wapens worden gestopt. “Is het mogelijk de Russische terreur te stoppen? Ja, dat is mogelijk. Kan dat elders dan op het slagveld in Oekraïne? Helaas, neen”, klonk het.

KIJK. Deze boodschap deelde Zelensky na de dodelijke raketaanval in Dnipro

“De Russen zijn onmensen. Minstens één traphal is weg. Onder het puin liggen mensen die thuis waren voor de feestdagen (het orthodox kerstfeest was pas vorige week, red.)", aldus Kyrylo Tymoshenko, plaatsvervangend stafchef van president Zelensky, die ook een foto van de ravage deelde op Twitter.

Luchtalarm in heel het land

Het is niet de eerste raketaanval waar Oekraïne gisteren mee te maken kreeg. Na eerder geïsoleerde raketaanvallen zaterdagochtend heeft Rusland de aanvallen in de loop van de dag verder opgevoerd. Daardoor is er nu een luchtalarm van kracht boven het gehele Oekraïense grondgebied.

Er kwamen onder meer raketten terecht op Odesa in het zuiden, Charkiv in het oosten, Lviv in het westen en hoofdstad Kiev. Het doelwit zou, net als bij eerdere aanvallen, opnieuw belangrijke infrastructuur, zoals elektriciteitscentrales, zijn geweest.

Andrij Jermak, leider van de administratie in Kiev, is ontzet. “Russen zijn terroristen die voor alles gestraft moeten worden”, zei hij. “We zullen terugslaan”, ging hij voort. Volgens Jermak verandert Rusland niet van tactiek en gaan de Russen door met aanvallen op civiele infrastructuur.

In de meeste regio’s zijn stroomonderbrekingen gemeld. Dat zei de Oekraïense minister van Energie, German Galoesjtsjenko op zaterdag. “Vandaag heeft de vijand opnieuw installaties voor de productie van energie van het land aangevallen. Er waren aanvallen in de regio’s Charkiv, Lviv, Ivano-Krankivsk, Zaporizja, Vinnytsja en Kiev. Door de bombardementen zijn stroomonderbrekingen beslist in het merendeel van de regio’s”, aldus de minister. In Lviv zou er ook een probleem zijn met de watervoorziening.

Het gaat om de eerste reeks raketaanvallen sinds het begin van het nieuwe jaar.

In Kiev vonden de raketaanvallen in de ochtend plaats. “Een raketaanval op belangrijke infrastructuur is aan de gang in Kiev”, zei de Oekraïense presidentiële adviseur Kyrylo Timosjenko op Telegram. De burgemeester van de stad, Vitali Klitschko, meldde explosies in de wijk Dniprovskiy en riep de bewoners op om “in schuilkelders te blijven”. Hij zei dat delen van een raket waren neergestort in een onbewoond deel van de stad. Niemand raakte dus volgens hem gewond. In de omgeving van Kiev werd ook een woongebouw geraakt, maar daar is nog geen informatie over mogelijke slachtoffers.

Infrastructuur

Sinds half oktober heeft Rusland talrijke grootschalige aanvallen uitgevoerd. Door de massale vernietiging van de infrastructuur is op veel plaatsen de stroom uitgevallen, waardoor miljoenen mensen zijn getroffen.

De Oekraïense regering beschuldigt Rusland van terreur. Kiev beschuldigt de Russische president Vladimir Poetin ervan mensen op de vlucht te willen jagen, om door massale immigratie de Europese Unie te destabiliseren.

KIJK. Arnaud De Decker in Oekraïne over aanvallen op burgers

Beelden van de ravage tonen hoe reddingswerkers op zoek zijn naar slachtoffers

Mensen kijken met ongeloof naar de ravage.

