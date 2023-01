Dodentol na zelfmoordaanslag in Pakistaanse moskee loopt op tot 100

De explosie deed zich maandag voor tijdens het middaggebed, in een wijk die streng beveiligd is. Verschillende gebouwen van de politie bevinden zich in diezelfde wijk, en de moskee maakt deel uit van een complex waar ook het hoofdkwartier van de provinciale politie is. Zowat 260 mensen, vooral agenten, waren in de moskee tijdens het middaggebed.

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif heeft de aanslag veroordeeld. “Het was niets minder dan een aanval op Pakistan”, zei hij. In Pakistan is de grote meerderheid van de bevolking van meer dan 230 miljoen inwoners moslim. Peshawar met zijn ongeveer twee miljoen inwoners was lange tijd het centrum van een onrustige regio in Pakistan. Na een militair offensief tegen islamistische terreurgroeperingen in 2014 was het er rustiger geworden. De voorbije jaren zit het aantal aanslagen echter weer in stijgende lijn. Een zelfmoordterrorist van IS blies zich in maart 2022 op in Peshawar. Daarbij vielen meer dan 60 doden.